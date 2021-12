Calciomercato Milan – Anche i rossoneri su Phillips del Liverpool (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: i 'Reds' vendono Nathaniel Phillips, classe 1997. Piace al West Ham ed Anche ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime news suldel: i 'Reds' vendono Nathaniel, classe 1997. Piace al West Ham edai

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - MilanWorldForum : Milan: Adli possibile a gennaio. Le news QUI -) - serieAnews_com : ???? Per #Christensen sarebbe sempre più vicino il rinnovo con il #Chelsea: ma non è una bella notizia per il #Milan… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Anche i rossoneri su #Phillips del @LFC - #ACMilan #Milan #SempreMilan -