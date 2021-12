Calciomercato Juventus: sondaggi dalla Premier per Rabiot. E la madre-agente… (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rabiot non convince la Juventus: la mamma-agente Veronique cerca nuove soluzioni. Le ultime sul Calciomercato bianconero Tuttosport ha fotografato un frame di Adrien Rabiot al fischio finale di Venezia-Juventus: mani nei capelli per il centrocampista francese, terribilmente deluso per la mancata vittoria al Penzo. Significa che il ragazzo sa che deve fare di più. Intanto, scrive il quotidiano torinese, la madre-agente Veronique si guarda attorno. Raccontano di sondaggi dalla Premier League per il centrocampista, il cui futuro alla Juventus è tutt’altro che scritto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021)non convince la: la mamma-agente Veronique cerca nuove soluzioni. Le ultime sulbianconero Tuttosport ha fotografato un frame di Adrienal fischio finale di Venezia-: mani nei capelli per il centrocampista francese, terribilmente deluso per la mancata vittoria al Penzo. Significa che il ragazzo sa che deve fare di più. Intanto, scrive il quotidiano torinese, la-agente Veronique si guarda attorno. Raccontano diLeague per il centrocampista, il cui futuro allaè tutt’altro che scritto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: sondaggi dalla Premier per #Rabiot. E la madre-agente… - sportli26181512 : Juve, Icardi a gennaio: la formula: Mauro Icardi per la Juventus? Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno pensa… - calciomercatoit : ??Qui potete seguire in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di #ChampionsLeague ?? #UCL #UCLdraw - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Gazzetta – La Juve punta ancora su Dybala: rinnovo prima di Natale per l’argentin… -