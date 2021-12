Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: tra addii e nuovi arrivi (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Juventus continua a muoversi sul mercato; l’obiettivo è arrivare ad un centrocampista ma prima la società ha bisogno di vendere. Alla fine del girone di andata mancano tre partite; la Juventus, una volta terminato questo ciclo, potrà ricaricare le batterie in vista del nuovo anno. Per quanto riguarda la società, invece, l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; il mercato potrebbe cambiare completamente la stagione della Juventus e permettere ai bianconeri di rientrare clamorosamente in corsa per il titolo. Il tecnico ha bisogno, fondamentalmente, di un attaccante ed un centrocampista. Considerando le difficoltà per arrivare al centravanti (Vlahovic costa troppo e le alternative non convincono), la società potrebbe decidere di non toccare il reparto offensivo in modo tale da concentrarsi unicamente sul ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lacontinua a muoversi sul mercato; l’obiettivo è arrivare ad un centrocampista ma prima la società ha bisogno di vendere. Alla fine del girone di andata mancano tre partite; la, una volta terminato questo ciclo, potrà ricaricare le batterie in vista del nuovo anno. Per quanto riguarda la società, invece, l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; il mercato potrebbe cambiare completamente la stagione dellae permettere ai bianconeri di rientrare clamorosamente in corsa per il titolo. Il tecnico ha bisogno, fondamentalmente, di un attaccante ed un centrocampista. Considerando le difficoltà per arrivare al centravanti (Vlahovic costa troppo e le alternative non convincono), la società potrebbe decidere di non toccare il reparto offensivo in modo tale da concentrarsi unicamente sul ...

