Calciomercato Juventus, l’attaccante arriva dalla Spagna? Lo scenario (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Juventus ha bisogno di un giocatore offensivo per rinforzare la rosa e risolvere il problema del gol; l’ultima idea arriva dalla Spagna. Cherubini (Getty Images)Contro il Venezia ha segnato Morata ma si è infortunato Dybala; guardando il bicchiere mezzo pieno (anche se è praticamente impossibile), lo spagnolo è al secondo gol nelle ultime tre partite di campionato. Segnali di risveglio da parte di chi, ad inizio stagione, doveva essere il centravanti in grado di far dimenticare Cristiano Ronaldo. Aspettative, fino a questo momento, totalmente deluse con il numero nove salito a quota quattro in Serie A; decisamente troppo poco sia per le ambizioni della Juventus sia per un giocatore che ha le possibilità di fare molto meglio di così. La situazione centravanti continua ad essere un problema abbastanza ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laha bisogno di un giocatore offensivo per rinforzare la rosa e risolvere il problema del gol; l’ultima idea. Cherubini (Getty Images)Contro il Venezia ha segnato Morata ma si è infortunato Dybala; guardando il bicchiere mezzo pieno (anche se è praticamente impossibile), lo spagnolo è al secondo gol nelle ultime tre partite di campionato. Segnali di risveglio da parte di chi, ad inizio stagione, doveva essere il centravanti in grado di far dimenticare Cristiano Ronaldo. Aspettative, fino a questo momento, totalmente deluse con il numero nove salito a quota quattro in Serie A; decisamente troppo poco sia per le ambizioni dellasia per un giocatore che ha le possibilità di fare molto meglio di così. La situazione centravanti continua ad essere un problema abbastanza ...

