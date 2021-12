Calciomercato Cagliari, si lavora per la cessione di un giovane al Brescia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Cagliari, le Rondinelle riflettono sul riscatto della giovane promessa in prestito dalla società rossoblù Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, il club di Massimo Cellino starebbe pensando di riscattare la giovane promessa Matteo Tramoni, in prestito dal Cagliari che, proprio nelle Rondinelle sta vivendo un momento d’oro e da protagonista. Il riscatto ammonta a 2,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), le Rondinelle riflettono sul riscatto dellapromessa in prestito dalla società rossoblù Secondo quanto riportato da Il Giornale di, il club di Massimo Cellino starebbe pensando di riscattare lapromessa Matteo Tramoni, in prestito dalche, proprio nelle Rondinelle sta vivendo un momento d’oro e da protagonista. Il riscatto ammonta a 2,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

