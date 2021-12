Calciomercato a Milano, indagati Ramadani e Chiodi su cessioni Pjanic e Chiesa (Di martedì 14 dicembre 2021) Operazioni di compravendita gestite da Fali Ramadani e Pietro Chiodi, tra cui secondo quanto si apprende quella che ha portato Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus Leggi su itasportpress (Di martedì 14 dicembre 2021) Operazioni di compravendita gestite da Falie Pietro, tra cui secondo quanto si apprende quella che ha portato Miralemdalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federicodalla Fiorentina alla Juventus

Advertising

Agenzia_Ansa : Ammontano a circa 7 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati… - ontoxy : RT @Agenzia_Ansa: Ammontano a circa 7 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati al fis… - bono_osvaldo : RT @Agenzia_Ansa: Ammontano a circa 7 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati al fis… - albertocol9 : RT @Agenzia_Ansa: Ammontano a circa 7 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati al fis… - Ros71Palumbo : RT @Agenzia_Ansa: Ammontano a circa 7 milioni di euro, ma potrebbero essere molti di più, i proventi sulle mediazioni non dichiarati al fis… -