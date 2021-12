Calcio, sorteggio playoff Europa League: il Napoli contro il Barcellona! Olympiacos e Porto per Atalanta e Lazio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon (Svizzera) capitale del Calcio europeo quest’oggi nella giornata dei sorteggi di Champions League e di Europa League. In merito alla competizione ‘continentale’ meno nobile, l’urna svizzera era importante per stabilire gli accoppiamenti per i playoff che poi a loro volta qualificheranno per gli ottavi di finale della rassegna. Tre le squadre italiane ai nastri di partenza: Atalanta Napoli e Lazio non teste di serie. Ebbene, il sorteggio non è stato così ‘benevolo’ per le compagini italiane che dovranno affrontare Olympiacos nel caso della Dea, Barcellona nel caso del Napoli e Porto nel caso della Lazio. Di seguito gli accoppiamenti: GLI ACCOPPIAMENTI DEI ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon (Svizzera) capitale deleuropeo quest’oggi nella giornata dei sorteggi di Championse di. In merito alla competizione ‘continentale’ meno nobile, l’urna svizzera era importante per stabilire gli accoppiamenti per iche poi a loro volta qualificheranno per gli ottavi di finale della rassegna. Tre le squadre italiane ai nastri di partenza:non teste di serie. Ebbene, ilnon è stato così ‘benevolo’ per le compagini italiane che dovranno affrontarenel caso della Dea, Barcellona nel caso delnel caso della. Di seguito gli accoppiamenti: GLI ACCOPPIAMENTI DEI ...

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - Agenzia_Ansa : L'Inter affronterà l'Ajax negli ottavi di Champions League e la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona. Lo ha stab… - sportface2016 : #UEFA, il VIDEO dell'errore durante il sorteggio - missNormaJane : RT @ilmessaggeroit: Dichiarato nullo il sorteggio di #Champions League, alle 15 il nuovo - andtrap : Per gli amanti del dietro delle quinte del mondo del calcio questa cosa del sorteggio è un evento epocale… -