Calcio, Serie A 2021: la Roma supera 2-0 lo Spezia e si riprende il sesto posto (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è chiusa con il successo della Roma la diciassettesima giornata della Serie A 2021, con la formazione allenata da Josè Mourinho che ha sconfitto lo Spezia per 2-0 allo Stadio Olimpico, al termine di una sfida subito in discesa e sbloccata al 6? dalla rete di Chris Smalling, su assist di Tammy Abraham. I giallo-rossi hanno dunque continuato a spingere, impegnando Provedel al 25? con Matias Vina, mentre al 35? Rui Patricio ha dovuto sventare un buon tentativo da parte di Arkadiusz Reca, tornando così negli spogliatoi con la Roma avanti nel punteggio. Nella ripresa Vina si è resto protagonista di una bella incursione in area, venendo fermata con le cattive dalla difesa; per l’arbitro non c’è rigore. Thiago Motta ha dunque dato spazio a Simone Bastoni e Daniele Verde, senza però riuscire a trovare spazi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è chiusa con il successo dellala diciassettesima giornata della, con la formazione allenata da Josè Mourinho che ha sconfitto loper 2-0 allo Stadio Olimpico, al termine di una sfida subito in discesa e sbloccata al 6? dalla rete di Chris Smalling, su assist di Tammy Abraham. I giallo-rossi hanno dunque continuato a spingere, impegnando Provedel al 25? con Matias Vina, mentre al 35? Rui Patricio ha dovuto sventare un buon tentativo da parte di Arkadiusz Reca, tornando così negli spogliatoi con laavanti nel punteggio. Nella ripresa Vina si è resto protagonista di una bella incursione in area, venendo fermata con le cattive dalla difesa; per l’arbitro non c’è rigore. Thiago Motta ha dunque dato spazio a Simone Bastoni e Daniele Verde, senza però riuscire a trovare spazi ...

