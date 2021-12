Calcio: Percassi 'Europa League non è B Champions, Olympiacos tosto' (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Puntiamo a fare bella figura e crescere ancora di più" BERGAMO - "L'Olympiacos è una squadra tosta, esperta, non è mai retrocessa ed è attualmente in testa al campionato: andremo a competere con un ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Puntiamo a fare bella figura e crescere ancora di più" BERGAMO - "L'è una squadra tosta, esperta, non è mai retrocessa ed è attualmente in testa al campionato: andremo a competere con un ...

