Calcio: la serie A si tinge di nerazzurro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scudetto si tinge di nerazzurro. La lotta per il titolo, sempre più ristretta a quattro formazioni, vede però Inter, capolista, e Atalanta, terza a tre punti dai Campioni d'Italia in carica, avanti,... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scudetto sidi. La lotta per il titolo, sempre più ristretta a quattro formazioni, vede però Inter, capolista, e Atalanta, terza a tre punti dai Campioni d'Italia in carica, avanti,...

Advertising

Gazzetta_it : Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sì #SerieA - SkySport : INTER-CAGLIARI 4-0 Risultato finale ? ? #Lautaro (29') ? #Sanchez (50') ? #Calhanoglu (66') ? #Lautaro (68') ? ?… - carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - RinnovoGigio : RT @Gazzetta_it: Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sì #SerieA - tomasvideomaker : Carpi.Dalle parti dello stadio di calcio Sandro -