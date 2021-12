**Calcio: Juventus, escluse lesioni muscolari per Dybala** (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torino, 13 dic. – (Adnkronos) – “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Così la Juventus in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche della ‘Joya’, infortunatosi sabato scorso nel primo tempo del match con il Venezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torino, 13 dic. – (Adnkronos) – “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il JMedical hanno esclusoe pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche della ‘Joya’, infortunatosi sabato scorso nel primo tempo del match con il Venezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

