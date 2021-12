Calcio femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Manuela Giugliano trascina la Roma, Dalila Ippolito decide il derby (Di martedì 14 dicembre 2021) giornata numero 11 della Serie A di Calcio femminile 2021 in cui la Juventus si è confermata in vetta alla classifica, mentre dietro le bianconere Roma ed Inter si sono portate in lotta per il secondo posto insieme a Sassuolo e Milan, che hanno perso punti. Tante le atlete italiane che si sono messe in mostra, risolvendo tanti match. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le prestazioni delle migliori azzurre. 3) Dalila Ippolito (Pomigliano): un derby è sempre il crocevia di una stagione e quello tra Pomigliano e Napoli ha assegnato tre punti preziosissimi per uscire dalla zona retrocessione o rimanerci incastrati. Le pomiglianesi sono passate in vantaggio all’11 con Rinaldi, ma sono poi rimaste in dieci a causa ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)numero 11 dellaA di2021 in cui la Juventus si è confermata in vetta alla classifica, mentre dietro le bianconereed Inter si sono portate in lotta per il secondo posto insieme a Sassuolo e Milan, che hanno perso punti. Tante le atleteche si sono messe in mostra, risolvendo tanti match. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le prestazioni delleazzurre. 3)(Pomigliano): unè sempre il crocevia di una stagione e quello tra Pomigliano e Napoli ha assegnato tre punti preziosissimi per uscire dalla zona retrocessione o rimanerci incastrati. Le pomiglianesi sono passate in vantaggio all’11 con Rinaldi, ma sono poi rimaste in dieci a causa ...

