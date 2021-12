Calcio: Europa League, Barcellona-Napoli ai playoff (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sorteggio non fortunato per il Napoli che nei playoff di Europa League pesca gli spagnoli del Barcellona in arrivo dalla Champions League. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi. La finale di Europa League è in programma il 18 maggio 2022 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sorteggio non fortunato per ilche neidipesca gli spagnoli delin arrivo dalla Champions. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi. La finale diè in programma il 18 maggio 2022 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

