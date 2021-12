Calcio | dichiarato nullo il sorteggio della Champions league | alle 15 si ripete

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica ai funzionari quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nelper gli ottavi di Uefa", fa sapere l'Uefa stessa in una nota

rtl1025 : ??+++ Calcio, dichiarato nullo sorteggio #ChampionsLeague, alle 15 si ripete +++ - framontesanto84 : RT @RaiNews: Errore materiale, dice la Uefa. Ed è tutto da rifare #ChampionsLeague #Sorteggio - RaiNews : Errore materiale, dice la Uefa. Ed è tutto da rifare #ChampionsLeague #Sorteggio - LALAZIOMIA : CHAMPIONS LEAGUE | Dichiarato nullo il sorteggio, alle 15:00 si ripete: il comunicato della Uefa | FOTO… - robertopontillo : Calcio ufficiale , dichiarato nullo il sorteggio di #ChampionsLeague, alle 15 si ripete -

Il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15:00. Manchester United e Atletico Madrid avevano chiesto all'Uefa di ripetere il sorteggio per gli ottavi di Champions per un ...
Roma, 13 "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionali su quali squadre sono idonee a giocare ...