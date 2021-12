Calcio: Coppa Italia. Zanetti 'Contro Ternana voglio passare turno' (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Non andiamo a fare un'amichevole o una scampagnata". VENEZIA - "voglio passare il turno, non andiamo a fare un'amichevole o una scampagnata". Lo ha dichiarato il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Non andiamo a fare un'amichevole o una scampagnata". VENEZIA - "il, non andiamo a fare un'amichevole o una scampagnata". Lo ha dichiarato il tecnico del Venezia Paolo...

