Calcio | Conference League | il sorteggio dei sedicesimi di finale Ecco gli accoppiamenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è concluso da pochi minuti in quel di Nyon ildeididella prima edizione della. Otto gli incontri messi in tabellone, in un turno che non riguarda la Roma, dal momento che i giallorossi di Josè Mourinho avendo vinto il loro girone sono stati automaticamente promossi agli ottavi didella competizione, andiamo a vedere quali sono stati gliestratti. Marsiglia (Francia) – Qarabag (Azerbaijan) PSV Eindhoven (Olanda) – Maccabi Tel Aviv (Israele) Fenerbahce (Turchia) – Slavia Praga (Rep.Ceca) Midtjylland (Danimarca) – PAOK FC (Grecia) Leicester (Inghilterra) – Randers (Danimarca) Celtic Glasgow (Scozia) – Bodø/Glimt (Norvegia) Sparta Praga (Rep. Ceca) – Partizan Belgrado (Serbia) Rapid Vienna (Austria) – ...