Calcio: Champions, Sporting-Lisbona-Juventus agli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - La Juventus di Max Allegri ha pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona negli ottavi di finale di Champions League. Il 15, 16, 22 e 23 febbraio si giocheranno le gare di andata. L'8, il 9, il 15 e il 16 marzo sono in programma le gare di ritorno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Ladi Max Allegri ha pescato i portoghesi delloneglidi finale diLeague. Il 15, 16, 22 e 23 febbraio si giocheranno le gare di andata. L'8, il 9, il 15 e il 16 marzo sono in programma le gare di ritorno.

Advertising

carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO ?? LIVE ??… - TV7Benevento : Calcio: Champions, Inter-Ajax agli ottavi... - Eurosport_IT : L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Chempions League ????????? Per l'Inter c'è… -