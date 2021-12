Cagliari | Mazzarri ora la panchina traballa

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilnon riesce a raccogliere risultati e ora laper: le ultime Ilesce con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro l’Inter. Il cambio innon ha avuto gli effetti sperati dalla società e ora anche ladi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com sarebbero ore di riflessione per la società sarda che avrebbe già in mente anche il possibile sostituto. Si tratterebbe di Gattuso. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Paura, baricentro basso e soliti errori ?? Il passo indietro tattico dei rossoblù di #Mazzarri contro l… - CalcioNews24 : #Cagliari traballa la panchina di #Mazzarri ?? - vivere_sardegna : Inter-Cagliari, disastro su tutta la linea. Dove ha sbagliato Mazzarri? - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri a rischio: Walter Mazzarri rischia la panchina. Come scrive Tuttosport, l’allenatore del Cagliar… - marinabeccuti : Cagliari, Mazzarri a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

Ilnon riesce a raccogliere risultati e ora la panchina traballa per: le ultime Ilesce con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro l'Inter. Il cambio in panchina non ha avuto gli effetti sperati dalla società e ora anche la panchina di...Inter, uno dei principali protagonisti della vittoria di ieri sera contro ildell'ex Walterè stato senza dubbio Lautaro Martinez . L'argentino ha offerto una prestazione superlativa segnando due reti ma macchiata soltanto dall'errore dal dischetto. Ieri ha ...Il Cagliari esce con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro l’Inter. Il cambio in panchina non ha avuto gli effetti sperati dalla società e ora anche la panchina di Mazzarri traballa. Secondo ...Il tecnico toscano dopo quattro pareggi incassa una sonora sconfitta, ma ad allarmare è la prestazione dei suoi MALE. Non sono solo i quattro gol subiti dall’Inter ad allarmare, ma è l’arrendevolezza ...