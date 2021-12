Caccia al re dei borseggiatori. Un tatuaggio può incastrarlo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un furto è stato sventato sulla linea bus numero 49, all’altezza di Torrevecchia. L’identikit corre sui social Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un furto è stato sventato sulla linea bus numero 49, all’altezza di Torrevecchia. L’identikit corre sui social

Advertising

NicolaPorro : Cosa si nasconde dietro la vendita di 80 caccia francesi agli Emirati Arabi???? - Samira1577 : RT @MinutemanItaly: Terzo furto in famiglia in ultimi 2 mesi, moto Yamaha nuova di fabbrica di mio fratello, dopo 2 scooter dei miei nipoti… - DoctorWho744 : RT @MinutemanItaly: Terzo furto in famiglia in ultimi 2 mesi, moto Yamaha nuova di fabbrica di mio fratello, dopo 2 scooter dei miei nipoti… - SefanoMalaguti : RT @MinutemanItaly: Terzo furto in famiglia in ultimi 2 mesi, moto Yamaha nuova di fabbrica di mio fratello, dopo 2 scooter dei miei nipoti… - _fiorucci : RT @MinutemanItaly: Terzo furto in famiglia in ultimi 2 mesi, moto Yamaha nuova di fabbrica di mio fratello, dopo 2 scooter dei miei nipoti… -