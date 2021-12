Buoni spesa a Pozzuoli, via alla distribuzione: tutto quel che c’è da sapere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da domani, martedì 14 dicembre, parte la distribuzione dei Buoni spesa a Pozzuoli: tutto quello che bisogna sapere Il carrello della spesa (Getty Images)Entro il 31 dicembre è possibile usufruire del bonus spesa, concesso dal decreto Sostegni. Si tratta di una misura per la quale l’Esecutivo ha stanziato ben 500 milioni di euro, istituita dal Governo Draghi per supportare i cittadini e le famiglie in difficoltà. Molti Comuni hanno lasciato aperte l’istanza fino a esaurimento dei fondi, altri invece sono in scadenza o già con i termini periti. La soglia minima per beneficiare non scende al di sotto dei 100 euro, mentre il massimo dell’importo è di 1.400 euro. Saranno le varie amministrazioni comunali a stabilire i criteri, i limiti e le ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da domani, martedì 14 dicembre, parte ladeilo che bisognaIl carrello della(Getty Images)Entro il 31 dicembre è possibile usufruire del bonus, concesso dal decreto Sostegni. Si tratta di una misura per la quale l’Esecutivo ha stanziato ben 500 milioni di euro, istituita dal Governo Draghi per supportare i cittadini e le famiglie in difficoltà. Molti Comuni hanno lasciato aperte l’istanza fino a esaurimento dei fondi, altri invece sono in scadenza o già con i termini periti. La soglia minima per beneficiare non scende al di sotto dei 100 euro, mentre il massimo dell’importo è di 1.400 euro. Saranno le varie amministrazioni comunali a stabilire i criteri, i limiti e le ...

