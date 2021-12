Bullismo, in Francia proposta choc: molestie punite con carcere fino a 10 anni e multa da 150mila euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) In Francia il fenomeno del Bullismo sta assumendo contorni preoccupanti. Un bambino su dieci è stato vittima di atti persecutori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Inil fenomeno delsta assumendo contorni preoccupanti. Un bambino su dieci è stato vittima di atti persecutori. L'articolo .

