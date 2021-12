Briatore | Grande finale di stagione che rimarrà nella storia della F1'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Tutto nasce dalla safety car, se non ci fosse stata neldi gara Hamilton avrebbe vinto con 8-10 secondi di vantaggio. Sono stati bravi in Red Bull a portare subito Verstappen ai box, mettere le gomme supersoft da qualifica. Hamilton ormai aveva le gomme già usate. Diciamo che per la Formula Uno è stato qualcosa di spettacolare, non era mai successo, a mia memoria, che un Gp determinasse il campionato del mondo all'ultimo giro. E' stato uncheF1". Sono le parole di Flavioall'Adnkronos, suldidel mondiale di F1 che ad Abu Dhabi è stato in bilico fino alla fine, con il successo di max Verstappen. "Quanto successo da' ...