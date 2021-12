Borsa: Europa apre in rialzo, Londra +0,23%, Parigi +0,19% (Di lunedì 13 dicembre 2021) Hanno aperto in rialzo le principali borse europee nella prima seduta della settimana. Londra ha guadagnato lo 0,23% a 7.308 punti, Parigi e Francoforte lo 0,19%, rispettivamente a 7.004 e a 15.653 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Hanno aperto inle principali borse europee nella prima seduta della settimana.ha guadagnato lo 0,23% a 7.308 punti,e Francoforte lo 0,19%, rispettivamente a 7.004 e a 15.653 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre in rialzo, Londra +0,23%, Parigi +0,19%: Positive anche Francoforte (+0,19%) e Madrid (+0,25%) - fisco24_info : Borsa: Asia contrastata, occhi su Fed e Bce, Tokyo +0,71%: Futures Europa e Usa positivi, sale il greggio, corre il… - infoiteconomia : Borsa: Europa respira per inflazione Usa ma chiude in calo, -0,36% Milano - HannaNikye : @LegaSalvini Cina ???? ha comprato nel 2019 in Borsa Tutta l’Europa , adesso stiamo facendo quello che loro Vogliono ! -