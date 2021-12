‘Borghi e Città’: il Sannio protagonista dei Percorsi dell’acqua (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSannio protagonista in ‘Borghi e Città’, magazine curato dall’Associazione de I Borghi più belli d’Italia, iniziativa voluta nel 2001 dalla Consulta sul Turismo dell’Anci. Merito di ‘Waidy Wow’, una app creata dal gruppo Acea che accompagna i lettori del numero di dicembre di ‘Borghi’ lungo l’itinerario della via Francigena del Sannio, tragitto che attraversa i territori in cui opera la Gesesa, società che gestisce il servizio idrico a Benevento e in altri 21 comuni della provincia e guidata dal presidente Domenico Russo. Attraverso l’uso dell’applicazione, il magazine ripercorre e descrive i luoghi dell’itinerario, con Sant’Agata dei Goti punto di partenza di un viaggio che si conclude a Benevento, in vico Noce. Scelta evidentemente non casuale perché è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin, magazine curato dall’Associazione de I Borghi più belli d’Italia, iniziativa voluta nel 2001 dalla Consulta sul Turismo dell’Anci. Merito di ‘Waidy Wow’, una app creata dal gruppo Acea che accompagna i lettori del numero di dicembre di’ lungo l’itinerario della via Francigena del, tragitto che attraversa i territori in cui opera la Gesesa, società che gestisce il servizio idrico a Benevento e in altri 21 comuni della provincia e guidata dal presidente Domenico Russo. Attraverso l’uso dell’applicazione, il magazine ripercorre e descrive i luoghi dell’itinerario, con Sant’Agata dei Goti punto di partenza di un viaggio che si conclude a Benevento, in vico Noce. Scelta evidentemente non casuale perché è ...

