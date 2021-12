Boom di presenze al primo Open day del Villaggio dei Ragazzi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Molto lusinghiera l’affluenza di pubblico registrata in questi ultimi giorni nella sede della Fondazionedeiin occasione dell’annualeDay organizzato dall’Ente calatino, che, seppur su prenotazione, ha riaperto le sue porte per ricevere gli studenti di terza della scuole secondarie inferiori. Le famiglie e ihanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza dei 4 Istituti superiori che arricchiscono la “Fondazione” (l’Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, informatico e Telecomunicazioni; l’Istituto Tecnico Aeronautico, ad indirizzo conduzione di mezzo aereo; il Liceo Linguistico, con i percorsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, russa e cinese; l’Istituto Professionale Alberghiero, con specialità Enogastronomia, Servizi di Sala ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @mattino5: Roma, il bonus ai netturbini ha funzionato durante il ponte dell'Immacolata: è boom di presenze; ma la situazione rifiuti nel… - ottopagine : Luci d'Artista, boom di presenze, caos alla Villa Comunale #Salerno - salernonotizie : Salerno: boom di presenze per Luci d’Artista - salernotoday : Troppa folla nella villa comunale: ingressi 'controllati', boom di presenze - Naz_Montecatini : Un boom di presenze alla mostra su Libero Andreotti -

Ultime Notizie dalla rete : Boom presenze

La Repubblica Firenze.it

Salerno .diieri sera a Salerno per Luci d'Artista. Tantissime le persone che si sono riversate nelle vie cittadine. Turisti da diverse regioni d'Italia hanno affollato il Corso Vittorio Emanuele,...... fino a domenica mattina: "Abbiamo dovuto ritracciare i percorsi, anche se poi i numeri degli sciatori non sono stati quelli che ci aspettavamo: solo una cinquantina di. Sono stati molti di ...Per un giorno Pescia è stata sicuramente al centro della cultura toscana con l’inaugurazione della mostra su Libero Andreotti che ha richiamato un folto pubblico, sia pure con tutte le limitazioni cov ...Auto a passo d’uomo in uscita dall’autostrada in mattinata e parcheggi presi d’assalto. Un fine settimana da 250 mila presenze ...