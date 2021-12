Bonus idrico, ultimi giorni per utilizzarlo: requisiti e come fare domanda (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è tempo fino al 31 dicembre per effettuare le spese che possono usufruire del Bonus idrico. Il Bonus di 1.000 euro per migliorare i consumi idrici domestici copre infatti le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La domanda potrà essere effettuata dal gennaio 2022. Ecco cosa sapere, quali sono i requisiti e le spese ammesse (e quelle non ammesse). Bonus idrico, cos’è Il Bonus idrico (noto anche come Bonus rubinetti e sanitari) è un’agevolazione fino a 1.000 euro una tantum, per un solo immobile, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è tempo fino al 31 dicembre per effettuare le spese che possono usufruire del. Ildi 1.000 euro per migliorare i consumi idrici domestici copre infatti le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Lapotrà essere effettuata dal gennaio 2022. Ecco cosa sapere, quali sono ie le spese ammesse (e quelle non ammesse)., cos’è Il(noto ancherubinetti e sanitari) è un’agevolazione fino a 1.000 euro una tantum, per un solo immobile, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamentofino ad esaurimento delle risorse ...

