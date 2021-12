Boninsegna | «Inter forte come lo scorso anno grazie a Inzaghi»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Pensavo che fosse piùl’dell’, e invece quest’sta facendo lo stesso. Il merito è del nuovo allenatore. Ha recuperato tutti i punti, se mantiene questo gioco e questa forma sarà difficile per le altre tornare davanti”. Lo ha detto l’ex attaccante nerazzurro e juventino Robertoa Radio Anch’io Sport su Rai Radio1.ha anche aggiunto che vede “l’Atalantal’antagonista più pericolosa per l’”.

Advertising

Luxgraph : Boninsegna: 'Juve, il problema è a centrocampo. Scudetto? Inter o Atalanta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Boninsegna: 'L'Inter ha recuperato tutti i punti, merito di Inzaghi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Boninsegna: 'L'Inter ha recuperato tutti i punti, merito di Inzaghi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Boninsegna: 'L'Inter ha recuperato tutti i punti, merito di Inzaghi' - napolimagazine : IL PARERE - Boninsegna: 'L'Inter ha recuperato tutti i punti, merito di Inzaghi' -

Ultime Notizie dalla rete : Boninsegna Inter

Robertosi gode la sua '', in testa alla classifica dopo il poker di ieri sera al Cagliari. "Attualmente credo stia giocando bene, sono in una forma splendida - ha detto l'ex ...... Robertocommenta la rimonta dei nerazzurri, ora da soli in vetta alla classifica di Serie A. Bonimba , bandiera e idolo dei tifosi della Beneamata (281 presenze e 171 gol all'per ...L'attaccante classe 1943 commenta così il primo posto dei nerazzurri: "È merito di Simone Inzaghi". Su Dybala: "Ha bisogno di rifare il contratto così si libera la testa e gioca per la squadra" ...Bonimba fa un bilancio sul campionato e a proposito della Juve dice: "Ha grossi problema a centrocampo e poi ha perso Ronaldo". Poi sul Milan e la ...