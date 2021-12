Bomba su Lulù Selassiè, scoperto il noto ex fidanzato (Di lunedì 13 dicembre 2021) GFVip 6, Bomba su Lulù Selassiè, come annunciato da Tvzap: ecco chi è il suo famoso ex fidanzato. Il GFVip 6 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. In queste ore è venuta fuori un’indiscrezione Bomba su Lulù Selassiè. La principessa nella casa sta vivendo tra altri e bassi un’amicizia speciale con Manuel Bortuzzo, ma fuori dalla casa più spiata d’Italia la principessa avrebbe un ex fidanzato famosissimo. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano infatti, la giovane Vippona avrebbe un passato con noto cantante italiano. Lui si chiama Tony Effe e fa parte della Dark Polo Gang. Pare che i due si siano incontrati alla festa di compleanno della ragazza, lui insieme a tutto il suo gruppo musicale sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) GFVip 6,su, come annunciato da Tvzap: ecco chi è il suo famoso ex. Il GFVip 6 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. In queste ore è venuta fuori un’indiscrezionesu. La principessa nella casa sta vivendo tra altri e bassi un’amicizia speciale con Manuel Bortuzzo, ma fuori dalla casa più spiata d’Italia la principessa avrebbe un exfamosissimo. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano infatti, la giovane Vippona avrebbe un passato concantante italiano. Lui si chiama Tony Effe e fa parte della Dark Polo Gang. Pare che i due si siano incontrati alla festa di compleanno della ragazza, lui insieme a tutto il suo gruppo musicale sono stati ...

ilCassandro : Il post puntata piatto dopo aver sganciato la bomba non lo meritavo.Ero eccitatissimo al pensiero delle reazioni di… - Lulu_060702 : RT @sognialcielo: @crudeelja ha ballato due volte! in un passo a tre con dario e mattia ma non ricordo il nome della canzone, e poi su scar… - paladino_clara : RT @bts__haruman: alex a lulù: basta che hai il self control e tu diventi una bomba una delle poche cose giuste che ha detto alex ???? #gfvip - CHENBAE45959461 : RT @bts__haruman: alex a lulù: basta che hai il self control e tu diventi una bomba una delle poche cose giuste che ha detto alex ???? #gfvip - bts__haruman : alex a lulù: basta che hai il self control e tu diventi una bomba una delle poche cose giuste che ha detto alex ???? #gfvip -

