Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 13 dicembre

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in riferimento al, aggiornato a132021. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 2.096 nuovi, 10, 742, 128 (+3) in terapia intensiva, 824 (+21) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.344 gli attualmente positivi per un totale di 50.585. SportFace.

'Penso che ildi venerdì sarà da zona gialla' . A lanciare un nuovo allarme è il governatore del, Luca Zaia , che ha descritto l'andamento dei contagi nella sua Regione. Coronavirus ..."Siamo appesi al dato di occupazione dell'area medica, e penso che ildi venerdì sarà da zona gialla. Non dico che dobbiamo diventare zona gialla, ma di questo passo, ilsarà in ...I contagi crescono, i ricoverati nelle terapie intensive hanno superato la soglia: il Veneto si prepara a vivere le festività in giallo ...Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 13 dicembre 2021, per dare le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Il bollettino di venerdì ci può riservare la classificazione da lunedì prossimo ...