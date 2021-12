Bollettino COVID Lazio oggi: è boom di prenotazione vaccini pediatrici (Di lunedì 13 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 753. Nella prima mezzora già 3 mila prenotazioni per vaccini pediatrici. Le prime somministrazioni del v-day pediatrico si terranno il 15 dicembre all’Istituto Spallanzani ed in altri 13 HUB fra cui il Museo Explora, il Nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli Ospedali Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, Ospedale dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il Consultorio Famigliare di Viterbo. Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri oltre 35 mila vaccinazioni, il 20% in più del target. Sui canali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021)nelsu un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 753. Nella prima mezzora già 3 mila prenotazioni per. Le prime somministrazioni del v-day pediatrico si terranno il 15 dicembre all’Istituto Spallanzani ed in altri 13 HUB fra cui il Museo Explora, il Nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli Ospedali Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, Ospedale dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il Consultorio Famigliare di Viterbo. Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri oltre 35 mila vaccinazioni, il 20% in più del target. Sui canali ...

