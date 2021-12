Bollettino Covid: 98 morti,12.712 positivi, tasso di positività oltre il 4% (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 98 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano state 66. È quanto emerge dal Bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Sono 12.712 i positivi a fronte di 313.536 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 4%, ieri era al 3,8%. Sono 856 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 27 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 98 le vittime diin Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano state 66. È quanto emerge dalquotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Sono 12.712 ia fronte di 313.536 i tamponi molecolari e antigenici. Ildità è al 4%, ieri era al 3,8%. Sono 856 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 27 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto a ieri.

