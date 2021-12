Blanca | le anticipazioni della quarta puntata

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è sempre più felice: è riuscita a diventare una consulentepolizia e un po' alla volta sta riuscendo ad abbattere la diffidenza dei poliziotti del commissariato di Genova dove presta servizio. Ma ancora non sa di essere in pericolo: chi ha installato delle telecamere in casa sua per spiarla? Comincia così ladi, la serie di Rai1 campione d'ascolti con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, la cui protagonista è una giovane non vedente che ha imparato a orientarsi nel buio con il suo cane Linneo. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 13 dicembre., leNel nuovo episodioserie diretta da Jan Maria Michelini, ...

Advertising

panorama_it : Lunedì 13 dicembre su Rai1 nuovo appuntamento con la serie fenomeno di questa stagione, con Maria Chiara Giannetta… - EHavivy : RT @cheTVfa: #Blanca, 13 dicembre 2021 | ANTICIPAZIONI quarta puntata - cheTVfa : #Blanca, 13 dicembre 2021 | ANTICIPAZIONI quarta puntata - CorriereUmbria : Un caso Blu profondo per Blanca. Le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 13 dicembre #rai1 #blanca… - AnnaMancini81 : Blanca Blu profondo su Rai 1 – trama, cast, finale -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca anticipazioni

Panorama

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1 Il Collegio 6 (docu - reality), in onda alle ...... lunedì 13 dicembre 2021 su Rai1 il gran fin[...] Appuntamento finale con la serie tv che ci sta raccontando la vita di, una giovane [...] Ledella puntata riportano di come ...Va in onda stasera 13 dicembre la quarta puntata di Blanca, una nuova serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.Lunedì 20 dicembre 2021 in onda la quinta puntata della fiction Blanca: ecco le anticipazioni. Liguori si scontra con la madre Livia ...