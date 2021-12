Blanca | anticipazioni quinta puntata 20 dicembre

Leggi su zon

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Pronti a scoprire ledelladi, la nuova fiction che vede come protagonista Maria Chiara Giannetta? Durante la quartadi, il dottor Bacigalupo è rimasto molto colpito dal lavoro della giovane donna al termine di una difficile indagine che ha saputo gestire al meglio delle sue capacità. L’uomo chiederà adi aiutarlo ad indagare su un nuovo caso: un traffico di reperti nazisti. Dopo una prima fase in cui i due hanno raccolto informazioni e indizi, pare che il sospettato sia un certo Lorenzo, un ex spacciatore che gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata.e Liguori si faranno strada nell’intricata vita di Lorenzo per capire se nasconde qualcosa, perché ci sono ...