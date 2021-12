Blanca, anticipazioni quarta puntata 13 Dicembre 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Blanca, la fiction drama è ispirata dal romanzo di Patrizia Rinaldi, andrà in onda su Rai1 Lunedì 13 Dicembre 2021 alle ore 21.25, i protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno racconteranno il viaggio di una donna on vedente. La protagonista ha la possibilità di realizzare il sogno di diventare una consulente della Polizia, nel nuovo episodio si indagherà su un traffico di reperti nazisti, risalenti alla seconda guerra mondiale. Blanca, anticipazioni sulla quarta puntata della fiction su Rai1 (Screenshot)Lorenzo è un ex spacciatore che gestisce il diving center della sua fidanzata, tutti si chiedono se Lorenzo cambierà davvero la sua vita, la stessa protagonista cercherà di capire cosa prova per l’ispettore Liguori, il quale diventerà sempre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021), la fiction drama è ispirata dal romanzo di Patrizia Rinaldi, andrà in onda su Rai1 Lunedì 13alle ore 21.25, i protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno racconteranno il viaggio di una donna on vedente. La protagonista ha la possibilità di realizzare il sogno di diventare una consulente della Polizia, nel nuovo episodio si indagherà su un traffico di reperti nazisti, risalenti alla seconda guerra mondiale.sulladella fiction su Rai1 (Screenshot)Lorenzo è un ex spacciatore che gestisce il diving center della sua fidanzata, tutti si chiedono se Lorenzo cambierà davvero la sua vita, la stessa protagonista cercherà di capire cosa prova per l’ispettore Liguori, il quale diventerà sempre ...

