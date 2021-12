(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - "Noi siamocontenti, ma anche preoccupati per quanto riguarda l'che solo 2 anni fa era l'obiettivo clou della Giornata mondiale delle malattie rare. Da alloraè stato fatto, ma c'è ancorada". Così Paola, presidente Intergruppo parlamentare per le malattie rare, intervenendo questa mattina alla tavola rotonda 'Pnrr & Malattie rare', in occasione della presentazione del 5° Rapporto Ossfor. L', ha ricordato, è "anello di congiunzione tra l'che i malati ricevono attraverso i centri di riferimento", quasi sempre all'interno degli ospedali, "e quelli che saranno le Case di ...

Advertising

italiaserait : Binetti: ‘Su assistenza domiciliare c’è molto lavoro da fare’ - TV7Benevento : Binetti: 'Su assistenza domiciliare c'è molto lavoro da fare'... - paolabinetti : Le misure di prevenzione della pandemia sono utilissime. Il #supergreenpass è essenziale per scongiurare nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Binetti assistenza

Adnkronos

...nel campo dell'domiciliare , nell'ambito della formazione dei professionisti sanitari, e in quello relativo ai centri di riferimento. All'incontro di oggi sono intervenuti: Paola?...Senatrice, con questa assemblea nazionale, il centro del centrodestra si rilancia. Giusto? "... serve invece una svolta positiva sull'ai pazienti fragili". Perché un elettore di ...“Noi siamo molto contenti, ma anche preoccupati per quanto riguarda l’assistenza domiciliare che solo 2 anni fa era l’obiettivo clou della Giornata mondiale delle malattie rare. Da allora molto è stat ...Per la senatrice Paola Binetti, impegnata nell'assemblea nazionale dell'Udc, il centrodestra deve puntare su Berlusconi per il Colle. Doppio "no" all'eutanasia ...