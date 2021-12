Biella, si presenta all'esame della patente guidando l'auto: denunciata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una volta raggiunti i 18 anni, per milioni di italiani uno dei grandi obiettivi è quello di prendere la patente di guida e poter guidare l'automobile. Ci si prepara in maniera più o meno attenta, si studia e si fanno quiz su quiz online. Poi arriva il grande giorno, che inevitabilmente porta con sé tanta tensione e paura di fallire. Andare a fare l'esame della patente in macchina Ognuno ha il suo approccio agli esami di ogni genere nella vita, si sa. C'è chi usa la preoccupazione per fare meglio e chi rimane tranquillo. Alla seconda categoria appartiene certamente una donna di 42 anni, protagonista di una vicenda ai limiti dell'assurdo. Come riportato da numerosi quotidiani locali e nazionali, nelle scorse ore una 40enne di origini nigeriane ma residente nel Basso Biellese è stata sanzionata presso ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una volta raggiunti i 18 anni, per milioni di italiani uno dei grandi obiettivi è quello di prendere ladi guida e poter guidare l'mobile. Ci si prepara in maniera più o meno attenta, si studia e si fanno quiz su quiz online. Poi arriva il grande giorno, che inevitabilmente porta con sé tanta tensione e paura di fallire. Andare a fare l'in macchina Ognuno ha il suo approccio agli esami di ogni genere nella vita, si sa. C'è chi usa la preoccupazione per fare meglio e chi rimane tranquillo. Alla seconda categoria appartiene certamente una donna di 42 anni, protagonista di una vicenda ai limiti dell'assurdo. Come riportato da numerosi quotidiani locali e nazionali, nelle scorse ore una 40enne di origini nigeriane ma residente nel Basso Biellese è stata sanzionata presso ...

