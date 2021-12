Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 dicembre 2021) La stagione 2021-2022 del Biathlon, che prevede undici tappe di Coppa del Mondo, nove di IBU Cup e cinque di Coppa del Mondo junior, proseguirà nel fine settimana: si inizia giovedì 16 dicembre con la quarta tappa di Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, che si chiuderà domenica 19 dicembre, con sei gare in calendario. Sia per gli uomini che per le donne sono in programma la sprint, la pursuit e la mass start. Le gare saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. programma ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) La stagione-2022 del, che prevede undici tappe didel, nove di IBU Cup e cinque dideljunior, proseguirà nel fine settimana: si inizia giovedì 16 dicembre con la quarta tappa didelad-Le, in Francia, che si chiuderà domenica 19 dicembre, con sei gare in. Sia per gli uomini che per le donne sono inla sprint, la pursuit e la mass start. Le gare saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport....

