Bianca Berlinguer sposa Lugi Manconi, matrimonio a 62 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' DiPiù a dare notizia del matrimonio di Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice di CartaBianca sposa Lugi Manconi, giornalista ed ex senatore. Bianca Berlinguer sta per dire sì a 62 anni; la rivista di gossip mostra le pubblicazioni affisse al comune di Roma. E' così che la cronaca rosa ha scoperto delle nozze, impossibile sfuggire, anche se la figlia dello storico leader del PCI (partito comunista italiano) Enrico Berlinguer avrebbe di certo preferito che tutto restasse nell'ombra. Lei 62 anni, lui 73 anni, la coppia ha una figlia di 23 anni, Giulia, stanno insieme da circa 30 anni e solo adesso hanno deciso di sposarsi.

