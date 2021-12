Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposano dopo 25 anni insieme

(Di lunedì 13 dicembre 2021)presto sposi25Compagni da una vita e tra poco anche marito e moglie:convoleranno a nozze. La fotografia delle pubblicazioni sembra non lasciare spazio ad equivoci. E’ la rivista Di Più, nel numero in edicola questa settimana, a pubblicarla. I due si sono conosciuti a Roma nel 1996:era il volto del Tg3., sociologo di Fenomeni della Politica, giornalista, scrittore, è stato sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II, senatore dei Verdi, poi del Pd. Nel 1995, fu il primo a presentare un disegno di legge sulle unioni civili e, nel 1996, sul testamento ...

Advertising

SpallinoPaolo : RT @Cassio39592131: Evitare programmi con giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, Gai… - infoitcultura : Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni con Luigi Manconi: hanno una figlia ventitreenne - fojarol : La storia di Bianca Berlinguer e Luigi Manconi e la scelta (tenuta segreta) di sposarsi dopo 25 anni - Marco_DelPanta : RT @Cassio39592131: Evitare programmi con giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, Gai… - Marco_DelPanta : RT @Alberto59032372: evitare programmi cion giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

si sposa . A 62 anni la giornalista di #Cartabianca pare che stia per fare il grande passo con il compagno di una vita, Luigi Manconi . I due stanno insieme da 25 anni e hanno una ...... la destra reagì abbandonando l'aula e la sinistra votò schedasul nome di Einaudi, e ... Alcide De Gasperi, Giuseppe Dossetti, Enricoe Aldo Moro. Il problema è generazionale e trova ...Bianca Berlinguer convola a nozze con il compagno di una vita Luigi Manconi. La coppia, che ha sempre mantenuto uno stretto riserbo, forse avrebbe preferito tenere riservata anche questa notizia, ma i ...Bianca Berlinguer e Luigi Manconi, 73 anni, stanno insieme dagli anni '90 e hanno una figlia, la 23enne Giulia. APPROFONDIMENTI TELEVISIONE No Vax in tv, Bianca Berlinguer: «Noi a favore dei vaccini, ...