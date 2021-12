Bergonzi: ”Napoli-Empoli? Partita è gestita in maniera magistrale da Marinelli” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergonzi: “Napoli-Empoli? Non c’era rigore su Elmas, la gara è stata gestita in maniera magistrale da Marinelli” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro e moviolista Mediaset che ha paltato delle direzioni arbitrali della diciassettesima giornata di Serie A e di Napoli – Empoli arbitrata da Marinelli. Queste le sue parole: SULLA DICIASETTESIMA GIORNATA DI SERIE A “Al netto di Roma-Spezia di stasera, che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A, stasera, e potrebbe portare polemiche, la classe arbitrale è da promuovere a pieni voti. C’è qualcosa da rivedere in Udinese-Milan. Sul caso dell’espulsione di Success arrivata nei minuti di recupero. ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 13 dicembre 2021): “? Non c’era rigore su Elmas, la gara è statainda” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro, ex arbitro e moviolista Mediaset che ha paltato delle direzioni arbitrali della diciassettesima giornata di Serie A e diarbitrata da. Queste le sue parole: SULLA DICIASETTESIMA GIORNATA DI SERIE A “Al netto di Roma-Spezia di stasera, che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A, stasera, e potrebbe portare polemiche, la classe arbitrale è da promuovere a pieni voti. C’è qualcosa da rivedere in Udinese-Milan. Sul caso dell’espulsione di Success arrivata nei minuti di recupero. ...

