Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023: ecco il logo “dinamico e versatile” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come duplice Capitale italiana della Cultura, che diventa un 3, evocativo del 2023, anno delle celebrazioni e dello slancio Culturale di Bergamo e Brescia. Ma in un’altra chiave di lettura, resa possibile dall’uso di geometrie astratte, il segno grafico rosso suggerisce anche l’idea di una molla elastica che spinge le due città oltre i luoghi comuni che da sempre le accompagnano, quali città laboriose e pragmatiche, che solo pochi anni fa forse nessuno pensava potessero diventare capitali Culturali dell’intera Italia. Sono queste alcune delle suggestioni sintetizzate nel logo scelto per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021). Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come dupliceitaliana, che diventa un 3, evocativo del, anno delle celebrazioni e dello slanciole di. Ma in un’altra chiave di lettura, resa possibile dall’uso di geometrie astratte, il segno grafico rosso suggerisce anche l’idea di una molla elastica che spinge le due città oltre i luoghi comuni che da sempre le accompagnano, quali città laboriose e pragmatiche, che solo pochi anni fa forse nessuno pensava potessero diventare capitalili dell’intera Italia. Sono queste alcune delle suggestioni sintetizzate nelscelto per ...

discoradioIT : RT @ComunediBergamo: Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come duplice Capitale italia… - CastigliMirella : RT @ComunediBergamo: Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come duplice Capitale italia… - ComunediBergamo : Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come duplice Capitale ita… - mauriziozani : RT @GdB_it: Brescia e Bergamo Capitali della cultura 2023: ecco il logo - GdB_it : Brescia e Bergamo Capitali della cultura 2023: ecco il logo -