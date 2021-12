Beppe Grillo, il giudice ordina l’imputazione per il caso del giornalista di ‘Dritto e Rovescio’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Richiesta di archiviazione respinta e imputazione coatta per Beppe Grillo. Il giudice per le indagini preliminari di Livorno, Mario Profeta, ha detto alla richiesta della pm Sabrina Carmazzi di archiviare l’indagine per violenza privata nei confronti del garante del Movimento Cinque Stelle. Profeta ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione nei confronti di Grillo entro 10 giorni. L’episodio al centro dell’inchiesta risale al 7 settembre 2020, quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona il giornalista Francesco Selvi, inviato della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, stava cercando di intervistare Grillo. Ad un certo punto Selvi venne allontanato dello stabilimento balneare dove si trovava – dal video si vede una spinta – e incespicò lungo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Richiesta di archiviazione respinta e imputazione coatta per. Ilper le indagini preliminari di Livorno, Mario Profeta, ha detto alla richiesta della pm Sabrina Carmazzi di archiviare l’indagine per violenza privata nei confronti del garante del Movimento Cinque Stelle. Profeta ha disposto che il pubblico ministero formulinei confronti dientro 10 giorni. L’episodio al centro dell’inchiesta risale al 7 settembre 2020, quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona ilFrancesco Selvi, inviato della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, stava cercando di intervistare. Ad un certo punto Selvi venne allontanato dello stabilimento balneare dove si trovava – dal video si vede una spinta – e incespicò lungo le ...

Advertising

repubblica : Beppe Grillo verso il processo per aver colpito un giornalista - beppe_grillo : 'La produzione di elettricità dalla fusione nucleare sarà molto probabilmente così costosa e così complessa che non… - beppe_grillo : Il 2020 ha segnato l'aumento record della quota di ricchezza globale dei miliardari. Ecco i risultati del 'World… - malikapollo : Notizia che mi fa ridere: Beppe Grillo sta per essere processato per lesioni per aver spinto un giornalista giù dal… - MaMaurizi9 : RT @mittdolcino: Grillo non è più protetto? I militari USA stanno prendendo posizione in Italia? Sarebbe ora.... (...) -