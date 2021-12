Bel gesto da parte dei tifosi allo stadio al fischio finale di Napoli-Empoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una partita stregata quella del Napoli contro l’Empoli, dato che dopo 30 tiri verso la porta toscana gli azzurri non sono riusciti a sbloccare il match. Anzi, lo hanno perso per un caso che chiamare fortuito vale a dire davvero poco, a sminuire l’evento. La vera vittoria che il Napoli (e Napoli) porta a casa è stata un’altra ed è stata segnalata anche da La Repubblica, nella sua edizione odierna. “Cutrone ha spedito il pallone in porta quasi senza accorgersene, di nuca, dopo un rimpallo con Anguissa: e ai 25 mila tifosi del Maradona è parso un segno del destino, tant’è che al fischio finale hanno comunque applaudito gli azzurri con generosa comprensione. La squadra di Spalletti ha dato tutto“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una partita stregata quella delcontro l’, dato che dopo 30 tiri verso la porta toscana gli azzurri non sono riusciti a sbloccare il match. Anzi, lo hanno perso per un caso che chiamare fortuito vale a dire davvero poco, a sminuire l’evento. La vera vittoria che il(e) porta a casa è stata un’altra ed è stata segnalata anche da La Repubblica, nella sua edizione odierna. “Cutrone ha spedito il pne in porta quasi senza accorgersene, di nuca, dopo un rimpcon Anguissa: e ai 25 miladel Maradona è parso un segno del destino, tant’è che alhanno comunque applaudito gli azzurri con generosa comprensione. La squadra di Spalletti ha dato tutto“.

