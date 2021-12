Beautiful, protagonista sta male? Preoccupazione alle stelle (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Beautiful torna con tante nuove trame in tv e pare proprio che uno dei protagonisti stia davvero molto male: cerchiamo di approfondire l’argomento. Si torna a parlare della soap opera americana che ormai da tantissimi anni è uno dei punti di forza anche di Canale Cinque dove va in onda tutti i pomeriggio con grande Leggi su youmovies (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna con tante nuove trame in tv e pare proprio che uno dei protagonisti stia davvero molto: cerchiamo di approfondire l’argomento. Si torna a parlare della soap opera americana che ormai da tantissimi anni è uno dei punti di forza anche di Canale Cinque dove va in onda tutti i pomeriggio con grande

Advertising

SimonaCroisette : RT @diaridicinema: Buon compleanno a Jennifer Connelly che compie 51 anni! Nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar come migliore att… - mata_zone : RT @diaridicinema: Buon compleanno a Jennifer Connelly che compie 51 anni! Nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar come migliore att… - diaridicinema : Buon compleanno a Jennifer Connelly che compie 51 anni! Nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar come miglior… -