Beautiful anticipazioni | un nuovo arrivo sconvolge i Forrester

Leggi su chedonna

(Di lunedì 13 dicembre 2021): tutto quello che succederà negli episodi in onda dal 13 al 19 settembre La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia,torna a sorprenderci con nuove importanti. Infatti come ben sapete, le nostresi muovono in due direzioni: da un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it