Beautiful anticipazioni | inizia la guerra tra Shauna e Quinn

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di? Lo scopriamo con leche come sempre ci portano a Los Angeles e ci rivelano tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa vedremo il 14 dicembre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5? Prima dire con le, proviamo a fare il punto della situazione, con una analisi di quello che sta succedendo in questi ultimi episodi della soap americana. Finn (Tanner Novlan) spiega a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) come Thomas (Matthew Atkinson) sembrasse disorientato durante la loro conversazione . Steffy si preoccupa di fronte alla possibilità che il fratello sia ancora fissato con Hope (Annika Noelle) e si appresta ad interrogarlo. Non ha tutti i torti visto che Thomas è sempre più ...