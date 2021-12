Beautiful, anticipazioni americane: Sheila vuole uccidere Taylor (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Beautiful, nel corso delle prossime puntate, terrà banco l'attesissimo ritorno di Taylor Hayes che metterà di nuovo piede a Los Angeles con l'obiettivo di difendere la figlia Steffy dalla minacciosa presenza di Sheila Carter. Le anticipazioni americane della soap opera di Canale 5 segnalano che presto la dark lady si ritroverà a fronteggiare l'ex moglie di Ridge, decisa a non fargliela passare liscia sia per quello che ha fatto in passato sia per l'atteggiamento che sta tenendo ora verso Steffy e la sua famiglia. Sheila, infatti, sarà decisa a frequentare Finn e il piccolo Hayes, ma la giovane Forrester non avrà alcuna intenzione di permetterglielo, arrivando anche a scontrarsi spesso con il marito a causa dell'ingerenza della madre nella loro quotidianità. Dal canto suo, la Carter ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) A, nel corso delle prossime puntate, terrà banco l'attesissimo ritorno diHayes che metterà di nuovo piede a Los Angeles con l'obiettivo di difendere la figlia Steffy dalla minacciosa presenza diCarter. Ledella soap opera di Canale 5 segnalano che presto la dark lady si ritroverà a fronteggiare l'ex moglie di Ridge, decisa a non fargliela passare liscia sia per quello che ha fatto in passato sia per l'atteggiamento che sta tenendo ora verso Steffy e la sua famiglia., infatti, sarà decisa a frequentare Finn e il piccolo Hayes, ma la giovane Forrester non avrà alcuna intenzione di permetterglielo, arrivando anche a scontrarsi spesso con il marito a causa dell'ingerenza della madre nella loro quotidianità. Dal canto suo, la Carter ...

