Beautiful | anticipazioni americane | Ridge e Brooke di nuovo in crisi

(Di lunedì 13 dicembre 2021), presto dovranno affrontare nuovamente dei problemi nel loro rapporto. I due, come rivelano ledi, entreranno insoprattutto a causa della determinazione di Hope a volere Deacon nella sua vita. La ragazza ritenendo che il padre, dopo anni di prigione sia cambiato, desidererà dargli una seconda possibilità e costruire un rapporto con lui., però, non sarà d'accordo con lei mentre, dopo un'iniziale reticenza, si schiererà dalla sua parte e ciò porterà inevitabilmente ad incomprensioni e scontri con il marito. Inoltre, a complicare le cose, ci sarà il ritorno di Taylor., trame...

Leamericane, però, raccontano che ci sarà presto un altro uomo a sconvolgere la vita di Hope. Curiosi di scoprire di chi si tratta?puntatadi martedì 14 dicembre 2021 :Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà negli episodi in onda dal 13 al 19 settembre La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beau ...Beautiful torna con tante nuove trame in tv e pare proprio che uno dei protagonisti stia davvero molto male: cerchiamo di approfondire.