Beautiful, anticipazioni americane: Hope Logan come non l’avete mai vista, incredibile retroscena (Di lunedì 13 dicembre 2021) sulla figlia di Brooke. Un personaggio che, ormai, fa parte dei protagonisti assoluti di Beautiful. Parliamo di Hope, la figlia di Brooke Logan. Spesso inserita nella trama col triangolo Steffy- Liam- Hope, la giovane stilista è ormai una figura centrale nella soap. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) sulla figlia di Brooke. Un personaggio che, ormai, fa parte dei protagonisti assoluti di. Parliamo di, la figlia di Brooke. Spesso inserita nella trama col triangolo Steffy- Liam-, la giovane stilista è ormai una figura centrale nella soap. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: Hope Logan come non l’avete mai vista incredibile retroscena - #Beautiful… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane La #trama di #domani, #14dicembre - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: inizia la guerra tra Shauna e Quinn - #Beautiful #anticipazioni: #inizia - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 dicembre 2021: Shauna tradisce Quinn! - #Beautiful #Anticipazioni #dicembre - redazionetvsoap : La sorpresa che non ti aspetti! #beautiful #anticipazioni Sapevi che...? -