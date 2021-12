Beautiful anticipazioni 13 e 14 dicembre 2021 | Thomas racconta a Finn del manichino

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle puntate diche vedrete lunedì 13 e martedì 14comprenderà di avere qualcosa che non va e deciderà di parlare di quello che gli sta succedendo con, accennandogli della sua ossessione per ilche assomiglia ad Hope. Nel frattempo Quinn, ormai fuori da casa Forrester, è sconvolta nell’apprendere dove si trova la sua amica Shauna, quando decide di chiedere ancora una volta al marito di perdonarla. Seguite le puntate della soap americana ogni giorno su Canale 5 alle ore 13:45. Puntate didel 13 e 14, la rivelazione diTutto ha inizio quandodice ache Hope vuole stare con lui e che la giovane è ...

